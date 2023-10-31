Дело возбуждено по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в Якутии

Восточное межрегиональное СУТ СК России Уголовное дело возбуждено в Республике Саха (Якутия) по факту жесткой посадки вертолета Ми-2, сообщает официальный Telegram-канал Восточного межрегионального СУТ СК России.
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