Скарлетт Йоханссон намерена засудить «похитителей» её неповторимого образа для банальной рекламы

Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение на основе искусственного интеллекта, которое позволило использовать ее имя и образ в рекламном ролике.
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