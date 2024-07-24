В Татарстане правоохранители провели рейды по соблюдению миграционного законодательства

С целью противодействия нелегальной миграции и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с сотрудниками Управления по вопросам миграции, отделом по борьбе с организованной преступностью МВД по Республике Татарстан, УФСБ России по Республике Татарстан при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели рейды по предотвращению нелегальной миграции, профилактике преступлений и правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства.