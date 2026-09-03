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Кухня и дом

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Зачем посудомоечной машине соль, если таблетка и так «всё в одном»: разбор скрытого механизма

Зачем посудомоечной машине соль, если таблетка и так «всё в одном»: разбор скрытого механизма

Когда я впервые заглянула на дно своей новой посудомоечной машины, то искренне удивилась: отдельный резервуар с крупными белыми кристаллами выглядел как анахронизм.

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