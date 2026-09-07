Начало шторма: ученые предупреждают о магнитной буре 8 сентября

На этой неделе геомагнитная обстановка может стать заметно более переменчивой: после спокойных выходных специалисты прогнозируют усиление возмущений магнитосферы уже во вторник.
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