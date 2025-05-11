Данис Зарипов: «Радулов - человек, который всегда стремится быть первым»

Фото: ak-bars.ru Пятикратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов оценил шансы форварда «Локомотива» Александра Радулова выиграть в этом году Кубок Гагарина.
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