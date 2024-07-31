Комплексные методы борьбы против СВУ согласно уставу FM 3-90.119 армии США: основные факторы

Устав американской армии FM 3-90.119, посвященный борьбе против СВУ (самодельных взрывных устройств / IED – improvised explosive device) – саму эту борьбу (носящую название IEDD – improvised explosive device defeat) рассматривает как комплексную проблему, требующую всеобъемлющего действия во всех областях боевого функционирования (WFF – war fighting functions).