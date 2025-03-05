Ямальский парламентарий случайно опубликовал перед 8 Марта секретную партийную методичку

Депутат заксобрания ЯНАО от «Единой России» Игорь Герелишин случайно опубликовал в своем telegram-канале инструкцию, в которой подробно описывается, как членам партии следует проводить пиар-мероприятия в Международный женский день 8 марта.
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