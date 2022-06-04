В Смоленске инспекторы ПДН провели профилактический рейд по безопасному поведению на водных объектах

В период летних каникул, во избежание происшествий на водных объектах и недопущения нахождения детей без сопровождения взрослых на водоемах инспекторы отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по г.

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