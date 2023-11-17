Губернаторы Андрей Травников и Игорь Кобзев подписали соглашение между регионами

Новосибирская и Иркутская области стали партнёрами в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Иркутской области Игорь Кобзев подписали соглашение о сотрудничестве регионов.
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