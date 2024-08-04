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Новости Тамбова

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В СУ СК по Тамбовской области проведут прием предпринимателей

В СУ СК по Тамбовской области проведут прием предпринимателей

7 августа с 10 до 12 часов руководитель следственного управления Следственного комитета по Тамбовской области Александр Полшаков совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Екатериной Мовчан проведут прием граждан.

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