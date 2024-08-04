В СУ СК по Тамбовской области проведут прием предпринимателей

7 августа с 10 до 12 часов руководитель следственного управления Следственного комитета по Тамбовской области Александр Полшаков совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Екатериной Мовчан проведут прием граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии