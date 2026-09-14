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Business Daily

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SMOKY CROC: итало-американское бистро на Рождественском бульваре

SMOKY CROC: итало-американское бистро на Рождественском бульваре

Этой осенью на Рождественском бульваре появится SMOKY CROC — новый social spot, в котором итальянская кухня встречается с нью-йоркской энергией, бруклинской пиццей и американской культурой slow cooking.

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