Эксперт рассказал, как очистить автомобиль от почек и смолы

Не только аллергики, но и автовладельцы с опаской ждут начала периода цветения деревьев. Наверняка у многих водителей есть истории о том, как после неудачной парковки под тополем на машине остались смола и почки.
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