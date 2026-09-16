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Царьград

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Жительницу Забайкалья приговорили к 1,5 годам за угрозы в магазине

Жительницу Забайкалья приговорили к 1,5 годам за угрозы в магазине

В селе Газимурский Завод Забайкальского края жительница, угрожая продавцу отверткой, пыталась взять в долг две бутылки водки.

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