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Магуайр про 0:0 с США: «Англия не показала свой лучший футбол и может прибавить»

Харри Магуайр оценил ничью сборной Англии с США (0:0) в матче ЧМ-2022. «Мы подняли планку и подходим к каждому матчу с мыслями о победе, но это чемпионат мира, здесь тяжелые матчи против сильных команд.

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