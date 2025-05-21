В аэропорту Мариуполя отремонтировали дорогу

МАРИУПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Восстановительные работы в аэропорту Мариуполя не ведутся, потому что существует опасность ракетных ударов, но дорогу к нему отремонтировали, сообщил РИА Новости мэр города Олег Моргун в интервью к годовщине освобождения города.