Дипломат Фу Цун: КНР разочарована непринятием СБ ООН резолюции РФ по космосу

Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил, что Китай глубоко разочарован тем, что Совет Безопасности (СБ) не принял предложенную Российской Федерацией резолюцию о недопущении гонки вооружений в космосе.
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