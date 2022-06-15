Любование вулканами и гейзерами Камчатки сделали платным

Депутаты Камчатки приняли закон "О внесение изменений в закон Камчатского края "Об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в Камчатском крае", сообщает ИА KamchatkaMedia.
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