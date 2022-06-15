Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Кушать захотели? Пусть фигу сосут."Это уже за рамка...
  • Владимир Петров
    В условияx войны наркоторговля? Вышак по ускоренной программе.В Брянской област...
  • Konstantin Петров
    Никто в статье не говорит об уничтожении. В статье пишут что обнаружили бомбардировщики условного противника. А назов...В Тихом океане от...

Любование вулканами и гейзерами Камчатки сделали платным

Любование вулканами и гейзерами Камчатки сделали платным

Депутаты Камчатки приняли закон "О внесение изменений в закон Камчатского края "Об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в Камчатском крае", сообщает ИА KamchatkaMedia.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх