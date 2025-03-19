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NDP: УКРАИНЦЫ – ГОСТИ ИЛИ НОВЫЕ ХОЗЯЕВА ПОЛЬШИ?

NDP: УКРАИНЦЫ – ГОСТИ ИЛИ НОВЫЕ ХОЗЯЕВА ПОЛЬШИ?

Виорика ЦВЕТКОВА Ещё вчера каждый политик был готов отдать последние деньги на помощь Киеву. Но администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление с целью как можно скорее прекратить или приостановить боевые действия в Украине, пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

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