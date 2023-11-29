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Закон, порядок, государство

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Завершающий семинар "Школы управдома" прошел для ТОСа "Центральный" в Уссурийске

Завершающий семинар "Школы управдома" прошел для ТОСа "Центральный" в Уссурийске

В Уссурийске состоялся семинар в рамках "Школы управдома" (0+) для представителей ТОС "Центральный". За три часа плодотворной работы уссурийцы совместно с экспертами погрузились в изучение шести блоков, связанных с управлением многоквартирными домами: от проведения общедомовых собраних до установки кондиционеров и благоустройства территории, сообщает корр.

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