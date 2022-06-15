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Рената Литвинова попала в госпиталь

Врачи запретили актрисе Ренате Литвиновой летать.   Артистка с марта находится во Франции. Периодически актриса выходит на связь с российскими поклонниками, но о себе ничего не рассказывает — лишь демонстрирует новые наряды и прогулки по Европе.

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