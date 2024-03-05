Suzuki произвела 4-миллионную Vitara в Венгрии

Венгерское подразделение Suzuki, расположенное в городе Эстергом (Венгрия), начало свою работу в 1992 году с производства таких моделей, как Wagon R+, а также первые вариации моделей Swift и Splash для мирового рынка.
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