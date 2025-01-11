Пожилая жительница Южного Урала лишилась 6,5 миллионов рублей после «письма с Госуслуг»

Жительница Нагайбакского района лишилась двух автомобилей и накоплений, столкнувшись с мошенниками. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, злополучная история началась со звонка 63-летней жительнице Нагайбакского района с настоятельной рекомендацией подать заявку на активацию электросчетчика.