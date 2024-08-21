Бесплатный хардкорный шутер Arena: Breakout Infinite выйдет из раннего доступа до конц...

Бесплатный хардкорный шутер Arena: Breakout Infinite выйдет из раннего доступа до конца 2024 годаВо время Gamescom Opening Night Live компания Morefun Studios сообщила, что грядущий хардкорный шутер Arena: Breakout Infinite выйдет до конца 2024 года.
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