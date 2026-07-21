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Пятый канал

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Москвича арестовали за прогулку с козлом на Красной площади

Москвича арестовали за прогулку с козлом на Красной площади

Вечерний променад по Красной площади обернулся для жителя Москвы административным арестом. Мужчина вывел на прогулку по достопримечательности домашнего козла, при этом, как установил суд, громко нецензурно выражался и нарушал общественный порядок.

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