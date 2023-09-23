Военное обозрение

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Очередное западное экспертное агентство пересмотрело прогноз по развитию экономики РФ в сторону увеличения

Очередное западное экспертное агентство пересмотрело прогноз по развитию экономики РФ в сторону увеличения

Западные экспертно-аналитические агентства, буквально наступая себе на горло, раз за разом пересматривают прогнозы относительно российской экономики, регулярно отказываясь от собственных ранее сделанных заявлений и признавая улучшение практически всех показателей как в текущем моменте, так и на перспективу.

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