Доказано: смертность в ДТП снижается на 60% при использовании объемных бамперов

Исследователи из Шведского технологического университета Чалмерса установили факт – во время аварий с участием грузового и легкового автомобиля в 90% случаев погибает или получает тяжелые травмы водитель и пассажиры легковушки.
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