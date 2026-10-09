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Новости Липецка

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Более 420 млн рублей направят на капремонт общежития ЛГТУ в Липецке

Более 420 млн рублей направят на капремонт общежития ЛГТУ в Липецке

Общежитие ЛГТУ в Липецке ждет капремонт за 420 млн рублей – студентам обещают новые комнаты с мебелью, коворкинг и обновленные системы безопасности.

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