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Царьград

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Гусев предложил увеличить налоговые вычеты на жильё в России

Гусев предложил увеличить налоговые вычеты на жильё в России

Дмитрий Гусев, заместитель председателя комитета Госдумы, предложил пересмотреть лимиты налоговых вычетов, действующих с 2014 года, на жильё и проценты по ипотеке ввиду инфляции и необходимости поддержки граждан.

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