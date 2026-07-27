Гусев предложил увеличить налоговые вычеты на жильё в России

Дмитрий Гусев, заместитель председателя комитета Госдумы, предложил пересмотреть лимиты налоговых вычетов, действующих с 2014 года, на жильё и проценты по ипотеке ввиду инфляции и необходимости поддержки граждан.
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