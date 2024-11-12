В Китае создали первого робота-спасателя, который будет круглосуточно дежурить на реке

Китайский робот-спасатель / © Hefei Institutes of Physical Science Робот-спасатель способен анализировать обстановку и определять, по какой причине человек оказался в воде и нуждается ли он в помощи, а также быстро прийти на подмогу.
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