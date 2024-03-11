👍 В Симферополе наградили победителей и призеров республиканского фестиваля-конкурса детского творчества «Крым в сердце моём» Конкурс-фестиваль посвящён 10-летию воссоединения Крыма с Россией.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
👍 В Симферополе наградили победителей и призеров республиканского фестиваля-конкурса детского творчества «Крым в сердце моём» Конкурс-фестиваль посвящён 10-летию воссоединения Крыма с Россией.