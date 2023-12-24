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«Утопают в нечистотах». Один из районов Владивостока затопило канализацией

«Утопают в нечистотах». Один из районов Владивостока затопило канализацией

Масштабный порырв канализации произошел в одном из районов Владивостока. Придомовые территории залило зловонными водами настолько, что местные жители вынуждены буквально преодолевать настоящую полосу препятствий, сообщает PRIMPRESS.

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