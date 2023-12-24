«Утопают в нечистотах». Один из районов Владивостока затопило канализацией

Масштабный порырв канализации произошел в одном из районов Владивостока. Придомовые территории залило зловонными водами настолько, что местные жители вынуждены буквально преодолевать настоящую полосу препятствий, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии