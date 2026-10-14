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Georgia breaks first-day, early voting record with over 188K votes

Voters in Georgia set a first day early voting record for a midterm election on Tuesday with more than 188,600 in-person ballots.

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