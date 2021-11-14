В доме Басевича очередное возгорание — на этот раз крупное. Его тушат восемь пожарных машин

Утром 14 ноября в нежилом доме Басевича на Большой Пушкарской, 7 зафиксировали очередной пожар. Сообщение об этом поступило в 06:55, сообщает пресс-служба МЧС.

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