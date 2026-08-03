Apple ограничила число заявок об уязвимостях на фоне потока отчетов, сгенерированных ИИ

Apple ограничила количество заявок об уязвимостях, которые исследователи могут направлять ее службе безопасности, — компания столкнулась с валом отчетов, сгенерированных ИИ, сообщает Financial Times со ссылкой на заявления компании.
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