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Apple ограничила число заявок об уязвимостях на фоне потока отчетов, сгенерированных ИИ

Apple ограничила количество заявок об уязвимостях, которые исследователи могут направлять ее службе безопасности, — компания столкнулась с валом отчетов, сгенерированных ИИ, сообщает Financial Times со ссылкой на заявления компании.

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