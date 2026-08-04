Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Истории таких людей заслуживают того, чтобы о них говорили громко»: Спикер Гордумы Астрахани Игорь Седов рассказал о Герое России Андрее Козлове в рамках проекта «Элита, рожденная в бою»

«Истории таких людей заслуживают того, чтобы о них говорили громко»: Спикер Гордумы Астрахани Игорь Седов рассказал о Герое России Андрее Козлове в рамках проекта «Элита, рожденная в бою»

Андрей Козлов более 30 лет проходил службу в подразделениях ФСБ России. За годы службы он принимал участие в ряде специальных операций, в том числе по освобождению заложников на Новой Земле и нейтрализации вооруженного преступника, захватившего атомную подводную лодку «Вепрь».

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