Семейная жизнь — это очень непростая штука, которая имеет свои «подводные камни». Важно уметь лавировать и идти на уступки.
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Хорошая подборка, но хочется новенького!