Сотрудники силовых структур Грузии применяют водометы против митингующих сторонников оппозиции, Тбилиси, 29 ноября 2024 года © Irakli Gedenidze/ReutersПолиция применила водометы и слезоточивый газ против участников акции протеста, недовольных расходами на борьбу с лесными пожарами и недостаточными, по их мнению, мерами в этой области.