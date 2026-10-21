Сотрудники силовых структур Грузии применяют водометы против митингующих сторонников оппозиции, Тбилиси, 29 ноября 2024 года © Irakli Gedenidze/ReutersПолиция применила водометы и слезоточивый газ против участников акции протеста, недовольных расходами на борьбу с лесными пожарами и недостаточными, по их мнению, мерами в этой области.
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