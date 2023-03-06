Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Микэл Бриджес набрал 19 очков при 9 из 9 с игры в 1-й четверти матча с «Шарлотт»

Микэл Бриджес набрал 19 очков при 9 из 9 с игры в 1-й четверти матча с «Шарлотт»

Форвард «Бруклина» Микэл Бриджес в воскресенье обновил личный рекорд по очкам за одну четверть. Бриджес набрал 19 очков при 9 из 9 с игры в стартовой 12-минутке матча с «Шарлотт» (102:86).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх