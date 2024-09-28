Шоколадная фабрика СЧАСТЬЕ выпустила коллекционный набор к юбилею Малого драматического театра – театра Европы

Шоколадная Фабрика СЧАСТЬЕ* вдохновилась одним из самых харизматичных театров Санкт-Петербурга – Малого драматического театра – театра Европы**, и создала лимитированную коллекцию наборов в виде его архитектурной миниатюры.
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