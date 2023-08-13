Много в русских сетях появилось вдруг восторженных публикаций «Ура!! Граждане сами, наконец, объединяются и бьют морды приезжим!».
Радостные статьи про самосуд, или «А что на следующем шаге?»
Комментарии
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виктор сапожков
Никто мигрантов обижать не собирается если они ведут себя по человечески, ну а на беспредел есть ответка не обижайтесь, что заработали то и получите. Пример Котельниково. Автор не надо скулить про закон, закон никогда в России не работал вся верхушка корумпирована и кто наведет порядок если не мы сами?
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