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Всё о женщинах

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Чувствуют себя обделёнными и остро реагируют: обнаружены новые признаки нарцисса

Чувствуют себя обделёнными и остро реагируют: обнаружены новые признаки нарцисса

Исследование, опубликованное в Journal of Personality and Social Psychology, показало: нарциссы чаще, чем среднестатистический человек, чувствуют себя обделёнными, а также острее реагируют на незначительные социальные ситуации.

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