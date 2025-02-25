Чувствуют себя обделёнными и остро реагируют: обнаружены новые признаки нарцисса

Исследование, опубликованное в Journal of Personality and Social Psychology, показало: нарциссы чаще, чем среднестатистический человек, чувствуют себя обделёнными, а также острее реагируют на незначительные социальные ситуации.
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