В Химовской школе прошла дискуссионная площадка.

В рамках реализации информационно-образовательного проекта ´Школа активного гражданина´ в Химовской средней школе при участии отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского райисполкома и членов Молодежного парламента при Бобруйском районном Совете депутатов состоялась дискуссионная площадка ´Беларусь будущего´.
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