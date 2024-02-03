В Химовской школе прошла дискуссионная площадка.

В рамках реализации информационно-образовательного проекта ´Школа активного гражданина´ в Химовской средней школе при участии отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского райисполкома и членов Молодежного парламента при Бобруйском районном Совете депутатов состоялась дискуссионная площадка ´Беларусь будущего´.