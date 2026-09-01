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Сингапур и Индонезия запустили механику двусторонних расчетов в национальных валютах

Сингапур и Индонезия запустили механику двусторонних расчетов в национальных валютах

Центральный банк Индонезии (Bank Indonesia) и Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) официально объявили о полноценном запуске нормативно-технологической базы для проведения двусторонних коммерческих и инвестиционных расчетов напрямую в национальных валютах — индонезийских рупиях и сингапурских долларах.

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