Сингапур и Индонезия запустили механику двусторонних расчетов в национальных валютах

Центральный банк Индонезии (Bank Indonesia) и Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) официально объявили о полноценном запуске нормативно-технологической базы для проведения двусторонних коммерческих и инвестиционных расчетов напрямую в национальных валютах — индонезийских рупиях и сингапурских долларах.