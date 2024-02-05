Леонид Якубвич, Алла Довлатова и другие звезды на премьере анимации «Звериный рейс»

Мультфильм выходит в широкий прокат 8 февраля. Алексей Молчановский/Кинопрокатная компания «Наше кино»В кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялась звездная премьера нового анимационного фильма для всей семьи «Звериный рейс».
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