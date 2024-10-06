Дачно-огородные...
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Дачно-огородные радости

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Простой рецепт домашнего печенья на кефире

Простой рецепт домашнего печенья на кефире

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Домашнее печенье на кефире, приготовленное по этому простому рецепту, получается очень вкусным, похожим на песочное и бисквитное одновременно.

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