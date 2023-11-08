США и Китай провели переговоры по ядерному оружию перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, где должна состояться встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.