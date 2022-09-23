Страны Запада снова показывают пример двойных стандартов, когда называют референдум о вступлении в состав России на освобожденных территориях ничего не значащим событием, поделился с «Известиями» 23 сентября немецкий политолог Кристоф Херстель.
Страны Запада снова показывают пример двойных стандартов, когда называют референдум о вступлении в состав России на освобожденных территориях ничего не значащим событием, поделился с «Известиями» 23 сентября немецкий политолог Кристоф Херстель.
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