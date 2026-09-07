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Иркутск Сегодня

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В районе Курчатовского лога в Братске замечен медведь

В Братске Иркутской области заметили очередного медведя. На этот раз в районе Курчатовского лога. Это территория оврага в Центральном районе Братска, между Центральным рынком и Братским морем.

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