Случайная шалость на школьной перемене может стоить зрения 8-летнему жителю Петербурга. Второклассника скорая помощь забрала прямиком из школы Красносельского района днем 20 декабря.
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Случайная шалость на школьной перемене может стоить зрения 8-летнему жителю Петербурга. Второклассника скорая помощь забрала прямиком из школы Красносельского района днем 20 декабря.